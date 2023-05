VICENZA – C’è la Gran Fondo Liotto: modifiche alla circolazione

In occasione dello svolgimento della ventitreesima edizione della manifestazione ciclistica Granfondo Liotto, sono previste per domenica 7 maggio modifiche alla viabilità.

Dalle 6 alle 15, e comunque fino a cessate esigenze dell’organizzazione, viale Roma sarà chiuso al traffico. Resterà accessibile il parcheggio Verdi.

Nelle strade interessate dal passaggio della Granfondo Liotto potranno verificarsi dei rallentamenti alla circolazione. Nel dettaglio, i ciclisti partiranno da viale Roma alle 8, raggiungeranno viale Dalmazia, viale X Giugno (pontara Santa Libera), viale Risorgimento, piazzale Fraccon, Borgo Berga, viale Riviera Berica, strada delle Grancare, strada di San Rocco, fino all’uscita dal territorio comunale verso Arcugnano.

I partecipanti rientreranno in città dalla strada provinciale “Dorsale dei Berici” e viale X Giugno, fino all’arrivo al traguardo, tra le 10 e le 14.30, posto all’altezza del Museo del Risorgimento. Per l’intera durata della gara non sarà quindi possibile circolare nella “Dorsale dei Berici”. Inoltre, la Basilica di Monte Berico sarà raggiungibile solo da Vicenza, fino a piazzale della Vittoria.