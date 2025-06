Vicenza, caos in viale Milano: tunisino in escandescenze colpisce un’ambulanza. Strada bloccata, sul posto carabinieri ed esercito

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tensione nella serata di martedì 17 giugno in viale Milano a Vicenza, dove poco dopo le 21.00 un uomo in evidente stato di alterazione ha dato in escandescenze in mezzo alla strada, attirando l’attenzione dei passanti e bloccando temporaneamente il traffico.

L’uomo, un cittadino tunisino di 45 anni, è stato notato mentre urlava e si agitava, in apparente stato confusionale. Alcuni cittadini hanno allertato i soccorsi, ma all’arrivo dell’ambulanza la situazione è degenerata: il 45enne ha colpito il mezzo sanitario con violenza, rendendo difficoltoso l’intervento del personale.

Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e un mezzo dell’esercito, attualmente impiegato nell’operazione “Strade Sicure”. Le forze dell’ordine hanno faticato a contenere l’uomo, che ha opposto resistenza anche al momento del trasferimento sull’ambulanza. Dopo circa venti minuti, la situazione è stata riportata alla calma e il soggetto è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

L’uomo è stato denunciato per danneggiamento ai danni del mezzo sanitario. L’episodio ha causato blocchi e rallentamenti al traffico nella zona per circa mezz’ora.

Situazioni simili si verificano con una certa frequenza nella zona, spesso in presenza di soggetti stranieri in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol o altre sostanze.