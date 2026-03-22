Vicenza, buca le gomme di 30 auto: pizzicato dalla polizia e denunciato

Taglia le gomme a una trentina d’auto ed alla fine viene denunciato: marocchino nei guai, ma anche gli automobilisti.

Era l’una di notte quando il personale della Squadra Volanti della Questura di Vicenza ha rintracciato un cittadino marocchino di 26 anni resosi responsabile della foratura di pneumatici di autovetture in sosta.

La segnalazione era pervenuta tramite la linea di emergenza 113, dove era stata fornita la descrizione di un soggetto che si allontanava da via Badeschi, dopo aver tagliato gli pneumatici di alcune autovetture in sosta lungo la pubblica via.

L’autore del reato veniva bloccato in via Cairoli dopo che, alla vista della Volante, aveva cercato di darsi alla fuga e di liberarsi di un coltello che veniva però immediatamente recuperato dagli Operanti. Lo stesso opponeva altresì resistenza al controllo e si rifiutava di fornire le proprie generalità.

Da una verifica, effettuata sul posto dagli Agenti della Volante, le autovetture parcheggiate nei pressi del luogo della segnalazione e che presentavano almeno uno pneumatico sgonfio risultavano essere circa una trentina.

Il cittadino marocchino veniva quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura per essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici a seguito dei quali risultava avere numerosi alias ed un rintraccio per inottemperanza all’Ordine del Questore di Vicenza di lasciare il territorio nazionale.

Al termine degli accertamenti il predetto veniva indagato in stato di libertà in ordine ai reati di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione sull’identità personale e Porto di armi per cui non è ammessa licenza.