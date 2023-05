VICENZA – Avete perso la tessera elettorale? Ora si può ricavare online attestato sostitutivo e stamparlo

In occasione delle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023, è stato istituito un nuovo servizio: l’elettore del Comune di Vicenza che abbia smarrito, non ricevuto o esaurito la tessere elettorale può evitare di recarsi allo sportello dell’ufficio elettorale e ottenere, tramite una semplice procedura online, un attestato sostitutivo della tessera elettorale. L’attestato può essere richiesto non solo per se stessi, ma anche per ciascun componente del proprio nucleo familiare.

È sufficiente accedere al sito internet del Comune di Vicenza, alla pagina “Elezioni amministrative 14 e 15 maggio 2023”, scegliendo il servizio “Attestato sostitutivo della tessera elettorale”, al quale si accede con Spid o carta d’identità elettronica (https://bit.ly/attestatosostitutivo).

L’attestato in carta semplice, che non necessita di essere autenticato, va stampato e presentato al seggio insieme al documento d’identità e vale solo per la votazione del 14 e 15 maggio 2023. In caso di ballottaggio, il 28 e 29 maggio, l’elettore dovrà stampare un nuovo attestato, seguendo le stesse modalità.

L’attestato verrà timbrato dal presidente del seggio e riconsegnato alla persona, la quale potrà conservarlo a riprova dell’esercizio del proprio diritto di voto.

Nel caso in cui un elettore non possa scaricare o stampare l’attestato, può recarsi all’ufficio elettorale, in piazza Biade 26, aperto eccezionalmente anche: venerdì 12 e sabato 13 maggio dalle 8 alle 18; domenica 14 maggio dalle 7 alle 23; lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15; per l’eventuale ballottaggio: venerdì 26 e sabato 27 maggio dalle 8 alle 18; domenica 28 maggio dalle 7 alle 23; lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15.

Maggiori informazioni in questo sito nella pagina “Elezioni amministrative 14 e 15 maggio 2023”.