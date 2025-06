Vicenza, auto si ribalta dopo aver divelto un autovelox: miracolato il conducente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Vicenza – Paura ma nessun ferito nella tarda serata di mercoledì 5 giugno in via Divisione Folgore, dove una Fiat Punto è uscita autonomamente di strada, abbattendo il palo di un rilevatore di velocità e ribaltandosi.

L’allarme è scattato intorno alle 22.28. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalla centrale di Vicenza con una squadra della prima partenza: i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura, mentre il conducente è uscito illeso dall’abitacolo.

Presente anche una pattuglia della Polizia Locale per garantire la sicurezza delle operazioni e per i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse poco prima delle 23.