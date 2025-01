Vicenza – Auto contro moto che finisce in un fosso: ferito 19enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

VICENZA, SCONTRO AUTO MOTO: FERITO UN GIOVANE CENTAURO

Alle 18:45, di mercoledì 29 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti i Via Nicolosi a Vicenza per un incidente tra un’auto e una moto ferito il centauro. . Il giovane motociclista di 19 anni stava percorrendo la strada quando per cause ancora in fase di accertamento, è entrato in collisione con un’automobile, perdendo il controllo del mezzo. Dopo aver abbattuto un segnale stradale, il motociclista è finito nel canale a bordo strada, con circa mezzo metro d’acqua.

I vigili del fuoco giunti dalla centrale, hanno subito prestato il primo soccorso al giovane, fino all’arrivo del personale sanitario del Suem che ha stabilizzato il ferito, che è stato trasferito in ospedale. Illeso il conducente dell’auto.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.