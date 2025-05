Vicenza – Autista a noleggio brutalmente picchiato da 5 magrebini. Zecchinato: “Tolleranza zero”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

“È arrivato il momento di dire basta al buonismo e di non avere più tolleranza per chi non rispetta le regole del nostro Paese”. Così interviene il consigliere regionale della Lega – Liga Veneta, Marco Zecchinato, dopo l’ennesimo episodio di violenza registrato a Vicenza, nel quartiere di San Biagio.

Secondo quanto riportato, un operatore alla guida di un’auto a noleggio, mentre era in servizio per alcuni clienti, è stato aggredito da un gruppo di almeno cinque giovani magrebini. Gli aggressori sarebbero saliti improvvisamente sulla vettura, e quando l’autista è sceso per difendersi è stato brutalmente picchiato, riportando gravi lesioni al volto e danni al veicolo.

Zecchinato sottolinea la gravità dell’episodio: “Atti vandalici, violenze, azioni che non possono più essere tollerate. Il nostro territorio vicentino si fonda sul lavoro, sulla solidarietà e su solide tradizioni. Non possiamo permettere che individui, spesso senza figure familiari di riferimento, pretendano di vivere qui senza rispettare le nostre regole.”

Il consigliere leghista rilancia la richiesta di un cambio di rotta: “Serve una linea dura, una vera tolleranza zero, contro chi si rifiuta di integrarsi e continua a delinquere. Chi non vuole convivere pacificamente non può trovare spazio nelle nostre città.”

L’episodio ha alimentato nuovamente il dibattito sulla sicurezza urbana e sull’efficacia delle politiche di accoglienza e integrazione, con crescenti richieste di misure più restrittive da parte di alcune forze politiche.