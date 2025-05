Vicenza, arrestato 27enne per rapina e furto: su di lui pendeva un provvedimento di custodia cautelare

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Vicenza hanno arrestato un 27enne di nazionalità nigeriana, B.P., pluripregiudicato, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte d’Appello di Venezia.

Il giovane è stato riconosciuto in viale Verona durante un controllo del territorio. Il giorno precedente, i giudici avevano disposto l’aggravamento della misura cautelare — precedentemente limitata all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — ritenendola non più adeguata dopo che l’uomo, già condannato a due anni per una rapina in concorso avvenuta nel luglio 2024 in un supermercato, si era recentemente reso responsabile di un altro furto, anch’esso compiuto a Vicenza, sempre ai danni di un esercizio commerciale.

B.P. è stato accompagnato in Questura per i rilievi foto-dattiloscopici, che ne hanno confermato l’identità, e successivamente trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza, dove si trova ora detenuto.