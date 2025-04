Vicenza, ancora rifiuto selvaggio in via Genova: inciviltà sotto gli occhi delle telecamere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nuovo episodio di inciviltà in via Genova a Vicenza, dove ancora una volta i rifiuti sono stati abbandonati in pieno centro, proprio sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza. Qialche cittadino, probabilmente residente nella zona, ha lasciato rifiuti speciali fuori dai cassonetti nell’isola ecologica, ormai diventata una vera e propria vergogna per la città. Oggetti di arredamento (probabilmente provenienti dallo smantellamento di un negozio), assi di legno, cesti di vimini, senza contare sacchi con rifiuti indifferenziati abbandonati sul marciapiede nonostante nei cassonetti vi sia ancora spazio. Se poi si aprono i bottini dell’umido si può vedere come vengano quotidianamente riempiti di rifiuti indifferenziati (plastiche, vetro, lattine, a volte anche residui di lavori edili).

La discarica abusiva si trova in una zona infelice, alla fine di via Torino, un passaggio quotidiano per gli studenti del Piovene, non lontano dal grande murale di Paolo Rossi. Negli ultimi mesi, questa area è diventata simbolo di degrado: il parcheggio dell’ex Famila è infatti diventato rifugio per senzatetto e luogo di spaccio, con una situazione che sembra peggiorare giorno dopo giorno.

“La zona, già oggetto di ripetute segnalazioni, sembra caduta nell’iindifferenza da parte di chi dovrebbe garantire il decoro e la sicurezza pubblica”, lamentano molti residenti, che puntualmente ci inviano foto e segnalazioni. Nonostante i tentativi di monitoraggio, l’inciviltà persiste, mettendo a rischio non solo l’immagine della città, ma anche la salute pubblica.

Un altro episodio che solleva l’urgenza di interventi concreti e tempestivi da parte delle autorità competenti.