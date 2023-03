VICENZA – Alluvioni: Comune aderisce all’Osservatorio dei cittadini sulle piene

La giunta ha approvato la richiesta di adesione all’Osservatorio dei cittadini sulle piene, una delle misure di mitigazione del rischio idraulico definite all’interno del Piano di gestione del rischio alluvioni (Pgra) dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

“L’Osservatorio è un’innovativa misura di prevenzione a cui possono aderire cittadini e anche amministrazioni – spiegano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alla protezione civile Mattia Ierardi -. Tramite un sito e un’applicazione per telefoni, l’Osservatorio riporta un quadro aggiornato delle informazioni relative alla situazione idraulica nel bacino del Brenta-Bacchiglione e fornisce un luogo virtuale di comunicazione bidirezionale dove i cittadini e gli enti possono scambiarsi e condividere reciprocamente informazioni inerenti le alluvioni”.

I cittadini possono infatti contribuire fornendo informazioni nuove e dettagliate a livello locale, prima, durante e dopo un evento di piena. Per aderire all’Osservatorio è necessario scaricare l’app sul proprio smartphone denominata COapp, che consente all’utente, previa registrazione, di consultare le previsioni meteo, di monitorare il livello dei fiumi della propria zona, di inviare foto, video e segnalazioni in caso di anomalie, come ad esempio un sottopassaggio allegato, e di mandare segnalazioni delle condizioni meteo nel luogo in cui si trova. La COapp può anche inviare notifiche con anticipo in caso di possibile pericolo di alluvione.

Con l’adesione all’Osservatorio, l’amministrazione si impegna a mettere in atto delle azioni mirate a rendere resiliente il territorio e la popolazione, intraprendendo un percorso nel quale sarà supportata dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali. Nello specifico, le azioni prevedono l’aggiornamento dei piani di protezione civile comunale con una frequenza inferiore a cinque anni ed in base ad un quadro conoscitivo completo e recente delle criticità idrauliche del territorio, in linea con il Pgra; l’utilizzo del sistema di monitoraggio integrato delle piene e del sistema di gestione dell’emergenza messi a disposizione dall’Osservatorio; l’aggiornamento delle informazioni su pericolo e rischio; il coinvolgimento dei cittadini nell’Osservatorio.

All’approvazione della richiesta di adesione, l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali consentirà al Comune di accedere alla propria pagina sulla piattaforma Sigma (https://sigma.distrettoalpiorientali.it/ ) dedicata al monitoraggio dell’attuazione dell’Osservatorio dei cittadini nell’ambito comunale, in cui saranno disponibili informazioni su azioni da intraprendere ed obiettivi da raggiungere.

Per maggiori informazioni sull’Osservatorio: https://www.amicoalpiorientali.eu/home