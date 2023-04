Vicenza – Al via i campionati di Robotica

“In Veneto abbiamo una tradizione nell’innovazione: grazie alla formazione in ambito tecnico e tecnologico i nostri giovani sono in grado di competere in un mondo del lavoro che richiede competenze multidisciplinari, come quelle sviluppate durante le gare a squadre tra le scuole”.

Così l’Assessore al lavoro e formazione della Regione Veneto oggi al Palazzetto dello Sport di Vicenza per la cerimonia di apertura delle gare nazionali di robotica RoboCup Junior Academy, manifestazione di tre giorni che si concluderà sabato coinvolge oltre 600 ragazzi e 130 docenti provenienti da 12 regioni da tutt’Italia.

“Complimenti ai giovani – alcuni dei quali si sono addirittura costruiti il robot – e all’ITS Rossi per l’eccellente organizzazione e capacità di aprirsi al territorio in modo innovativo, con forte vocazione all’interlocuzione con il mondo delle imprese, oltre la didattica tradizionale – ha aggiunto l’Assessore -. La robotica educativa si è dimostrata uno strumento didattico importantissimo. Queste gare sviluppano la capacità di giocare in squadra, giocare contro il tempo, gestire la tensione e usare le competenze e le capacità che nel mondo del lavoro determinano la capacità di competere. Ho detto ai giovani: sappiate che il mondo delle imprese vi osserva. La Regione Veneto ha investito tantissimo e continua ad investire nell’alta formazione tecnologica”.