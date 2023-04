Vicenza a misura di cuore: 5 nuovi defibrillatori in parchi e piste ciclabili

Prenderanno il via lunedì 17 aprile i lavori per la posa di cinque nuovi defibrillatori semi automatici esterni (DAE) in altrettanti parchi e piste ciclabili cittadini: parco Retrone, all’inizio delle ciclabili di Laghetto, parco Astichello, area verde Bedin Aldighieri e accanto alla chiesa di Polegge.

I defibrillatori saranno installati a cura dell’organizzazione di volontariato e pubblica assistenza Croce Verde Vicenza nell’ambito del progetto “ Vicenza Città Cardio Protetta”.

“Grazie ad una convenzione con Croce Verde Vicenza, andiamo ad aumentare la rete dei defibrillatori esistenti in città collocandoli nei parchi e negli spazi destinati a sport, svago e passeggio come le piste ciclabili – spiega l’amministrazione comunale –. Con oltre un centinaio di dispositivi salvavita, Vicenza è sempre più cardio protetta oltre che una delle città italiane con il più alto numero di defibrillatori”.

I lavori, che prevedono anche interventi puntuali per la formazione di basamenti, per l’alloggiamento dei quadri elettrici e per il posizionamento dei totem, si protrarranno, condizioni meteo permettendo, per venti giorni.

Per ulteriori informazioni sul progetto “Vicenza Città Cardio Protetta” e per consultare la mappa in cui sono collocati i dispositivi salvavita: http://cuore.croceverdevicenza.org/.