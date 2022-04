VICENZA – 19enne rapina ‘panin onto’, pesta il titolare, colpisce e ferisce carabinieri e danneggia la loro auto: arrestato

Il 23 aprile 2022, alle ore 06.30, ad Altavilla Vicentina (VI), militari della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.RM e della Stazione di Torri Di Quartesolo (VI), traevano in arresto in flagranza di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali dolose, danneggiamento aggravato e segnalavano per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, Bance Abdoul Fatao, italiano diciannovenne, residente in provincia, gravato da pregiudizi di polizia, il quale, alle precedenti ore 06.00 circa, in quella via Olmo, unitamente a due conoscenti, si presentava, in evidente stato di alterazione psicofisica, presso un chiosco allestito per la vendita ambulante di bevande e panini. Nella circostanza, dopo aver sottratto la somma di € 20,00, lasciata sul bancone di mescita da uno degli accompagnatori per pagare la consumazione, tentava di asportare il cassetto del registratore di cassa. La parte offesa, nel reagire, veniva violentemente colpita con dei pugni dall’arrestato, che si dileguava velocemente a piedi. Immediatamente rintracciato e fermato, a poca distanza, il giovane, al fine di sottrarsi al controllo, colpiva ripetutamente i militari causando loro lesioni, oltre a danneggiare la carrozzeria di una delle autovetture di servizio. I militari, con non poca difficoltà riuscivano tuttavia ad immobilizzare l’esagitato. La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire la somma di € 20,00, in precedenza sottratta, e gr. 1,2 di sostanza stupefacente del tipo hashish, detenuta per uso personale. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva accompagnato presso la casa circondariale di questo capoluogo, come disposto dall’A.G. competente.