Vicentino – Violento frontale moto-auto in centro paese: feriti due motociclisti, uno in condizioni critiche

Grave incidente stradale oggi, lunedì 9 giugno, attorno alle 14.30 a Piovene Rocchette, in piazzale della Vittoria. A scontrarsi una motocicletta con due persone a bordo e un’automobile: l’impatto, particolarmente violento, ha causato il ferimento di entrambi i motociclisti.

Sul posto sono accorsi tempestivamente due ambulanze del Suem 118, l’automedica, i carabinieri e anche l’elisoccorso da Verona, atterrato nei pressi dell’area per prestare assistenza.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 59 anni, che si trovava in sella alla moto: è stato trasportato in rianimazione all’ospedale con codice rosso. L’altro motociclista è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Santorso.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di uno scontro frontale avvenuto in una zona centrale e trafficata del paese.

L’incidente ha causato pesanti rallentamenti alla circolazione, con deviazioni temporanee disposte dai carabinieri per permettere i soccorsi e i rilievi. Sul luogo dell’impatto si sono radunati anche numerosi curiosi, attratti dalla scena e dalla presenza dell’elicottero.