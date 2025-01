Vicentino – Violento con la madre e il fratello: torna in casa nonostante il divieto, arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Grumolo delle Abbadesse (VI), 13 gennaio 2025 – Un cittadino italiano di 41 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione locale per maltrattamenti in famiglia e violazione di misure cautelari.

L’uomo, nonostante fosse già sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime, è stato trovato nei pressi dell’abitazione dei genitori. I militari hanno accertato che viveva all’interno del garage della casa, approfittando della compassione della madre, che, pur avendolo denunciato per episodi di violenza domestica, faticava a mantenere le distanze imposte dalla legge.

Il provvedimento restrittivo, emesso dal Tribunale di Vicenza, era stato disposto a seguito di numerosi episodi di violenza denunciati dalla madre e dal fratello dell’arrestato, entrambi conviventi nell’abitazione.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Tenenza dei Carabinieri di Dueville (VI). L’Autorità Giudiziaria ha disposto per la mattinata odierna l’udienza di convalida con rito direttissimo.