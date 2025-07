Vicentino – Uomo gira con patente falsa e donna usa contrassegno disabili contraffatto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel corso degli ultimi giorni, durante due distinti controlli, la Polizia Locale Nordest Vicentino ha scoperto due persone in possesso di documenti falsificati.

Nel primo caso, una pattuglia del pronto intervento della sede di Thiene ha fermato un’auto, una Alfa Romeo Giulia, in via Santa Maria dell’Olmo, a Thiene. Il conducente, un uomo di 22 anni di Schio identificato come S.C., ha mostrato agli agenti una patente di guida rilasciata dalle autorità marocchine. Tuttavia, il documento ha immediatamente destato sospetti per alcune irregolarità evidenti nei dettagli e nella conformità alle specifiche ufficiali. Dopo ulteriori accertamenti, la patente è risultata falsa. Il giovane è stato accompagnato negli uffici della Polizia Locale, dove sono stati redatti gli atti necessari. Oltre alla sanzione amministrativa di 5.000 euro per guida senza patente valida, S.C. è stato denunciato per uso e possesso di patente falsa, con sequestro penale del documento.

Nel secondo caso, presso gli uffici di Monticello Conte Otto, una donna di 55 anni, R.S., ha presentato domanda per il rinnovo del contrassegno unificato per disabili. Al front-office ha esibito la documentazione necessaria e il certificato in scadenza, per poi allontanarsi in attesa del nuovo documento. Durante le verifiche successive, gli agenti hanno scoperto che il certificato presentato era stato alterato nella data di scadenza. La donna è stata denunciata per uso di atto falso e il documento è stato sequestrato penalmente.

Le attività della Polizia Locale proseguiranno per garantire il rispetto della legge e la sicurezza di tutti i cittadini.