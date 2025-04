Vicentino – Sistemati i danni del weekend pasquale, Zaia: “Questi sono i veneti!”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

“Decine di interventi, principalmente sugli argini, per ripristinare le sponde e le briglie dopo il maltempo di venerdì scorso. Lavori fondamentali, in vista delle piogge previste per i prossimi giorni. Ma soprattutto, opere urgenti e non differibili, che hanno visto operai e tecnici del Genio civile impegnati in tutto il weekend pasquale, ed ancora per i prossimi giorni. Questo è il Veneto, questi sono i veneti. Ringrazio tutti questi lavoratori, dal primo all’ultimo, perché anche nelle loro mani sta la nostra sicurezza quando, come la scorsa settimana, si verificano ondate di maltempo eccezionali per violenza e forza distruttrice”.

Il presidente del Veneto Luca Zaia traccia un bilancio dei danni conseguenti all’ondata di maltempo della scorsa settimana, che ha colpito in particolare la valle dell’Agno, l’Ovest Vicentino, la zona del Garda e parte della pedemontana trevigiana. Per i lavori di somma urgenza sono stati impiegati, in primissima istanza, oltre 1.800.000 euro.

“Dalle prime ore successive a quella tragedia, in cui hanno perso la vita due persone – prosegue Zaia -, il personale del Genio civile ha iniziato la ricognizione dei danni alle infrastrutture per la difesa del suolo, in particolare nel bacino idrografico del torrente Agno e del Leogra Timonchio. Sono stati eseguiti lavori di somma urgenza per ripristinare la sezione di deflusso e le sponde del torrente Arpega a Trissino; sul torrente Agno è stata riattivata la piena funzionalità idraulica delle due casse del bacino di laminazione, e sono state ricostruite le difese arginali; a valle del ponte di Brogliano, sotto al quale è stato registrato un livello record di piena di 273 cm nella notte di giovedì 17 aprile, sono state rifatte le controbriglie; infine, a Vicenza è stato sistemato l’argine del Bacchiglione eroso all’altezza di ponte Marchese. Nel Trevigiano, il Genio civile è intervenuto su una frana e sugli argini del torrente Valon a Sarmede, sui “murazzi” di Lovadina e sulle sponde del Piave alle Grave di Cimadolmo. Tutti interventi urgenti, realizzati in tempi da record con una professionalità e una disponibilità che non si sono fermate nemmeno nel weekend pasquale”.