Vicentino – Scontro tra scooter davanti alla scuola: feriti due studenti, uno è grave

SCHIO – Grave incidente questa mattina, lunedì 12 maggio, davanti alla Cittadella degli Studi di Schio. Due studenti di 17 anni sono rimasti feriti in un violento scontro tra scooter avvenuto intorno alle 8 in viale Tito Livio, a pochi metri dal liceo Tron Zanella e dalla nuova palestra.

Secondo le prime ricostruzioni, i due scooter, condotti da ragazzi diretti a scuola, si sarebbero scontrati frontalmente. Non si esclude il coinvolgimento di un’automobile, ma la dinamica esatta è ancora al vaglio della polizia locale dell’Alto Vicentino, intervenuta sul posto con due pattuglie per i rilievi.

Ad avere la peggio è stato uno dei giovani, trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza per sospetti traumi multipli, anche alla testa. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L’altro studente è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale di Santorso con sospette fratture.

L’incidente si è verificato mentre numerosi studenti stavano raggiungendo gli istituti della zona. I due scooter sono stati trovati a terra pesantemente danneggiati, a conferma della violenza dell’impatto.

Le autorità stanno ora cercando di chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.