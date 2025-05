Vicentino – Parapendio scomparso nel nulla, continuano le ricerche ma resta il mistero

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

MAROSTICA – È avvolta nel mistero la segnalazione di un parapendio che domenica sarebbe precipitato nella zona della Valle di San Floriano, nel territorio collinare di Marostica. Due testimoni oculari, anch’essi parapendisti, hanno riferito di aver visto una vela di colore blu, azzurro e bianco chiudersi improvvisamente in volo e cadere da un’altezza significativa, senza che si aprisse un paracadute di emergenza. Da quel momento, però, nessuna traccia del pilota né del parapendio.

Le ricerche sono partite subito, estendendosi per tutta la notte con l’utilizzo di droni, rilevatori di calore e personale specializzato. Stamattina le squadre di soccorso – tra Soccorso alpino, Vigili del fuoco ed elicotteri – sono tornate in azione in un’area piuttosto circoscritta, tra località Gorghi e la zona di Pradipaldo, sopra Marostica. Anche un elicottero dei Vigili del fuoco ha effettuato numerosi sorvoli.

Nonostante l’imponente dispiegamento di uomini e mezzi – compresi unità cinofile e una dozzina di operatori del Soccorso alpino – nessun velivolo è stato rinvenuto. Nemmeno la verifica di una segnalazione serale, che riferiva di voci provenienti dal bosco nei pressi della strada Tortima, ha portato risultati.

Il Soccorso alpino ha lanciato un appello sui propri canali: se un pilota corrispondente alla descrizione fosse atterrato sano e salvo, è invitato a contattare i carabinieri per escludere l’eventualità di una scomparsa. Al momento, infatti, non risultano denunce di mancato rientro da parte di familiari o amici.

La comunità locale e le squadre di emergenza attendono sviluppi, mentre le ricerche proseguono tra speranza e inquietudine. Il mistero del parapendio scomparso rimane per ora senza risposta.