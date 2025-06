Vicentino – Moto contro un muro nella notte di sabato: due giovani feriti, uno è grave

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

NOGAROLE VICENTINO – Grave incidente stradale la scorsa notte, intorno all’una in via Selva, dove due giovani – tra cui un minorenne – a bordo di una moto si sono schiantati contro un muro per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente del mezzo ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano con un’autopompa serbatoio e un modulo antincendio su pickup, con a bordo cinque operatori. I pompieri, assieme ai sanitari del SUEM 118, hanno soccorso i due ragazzi, scaraventati nel campo adiacente al punto d’impatto, provvedendo poi alla messa in sicurezza dello scenario.

Le operazioni di soccorso e sicurezza sono durate circa un’ora. Sul posto sono arrivate due ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Presenti anche i carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.