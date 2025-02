Vicentino – Mensa ristorante irregolare con 20 clienti: sanzione da 5.000 euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

VICENZA – La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno scoperto alcune irregolarità in un esercizio commerciale della provincia di Vicenza, contestando una sanzione amministrativa di 5.000 euro al titolare di una ditta individuale.

Durante un controllo congiunto tra la Sezione Polizia Ferroviaria di Vicenza e la Tenenza della Guardia di Finanza di Thiene, all’interno dello scalo ferroviario di un comune dell’Alto Vicentino, gli agenti hanno verificato che l’attività, autorizzata esclusivamente come mensa per i soci di un’associazione, stava invece operando come un vero e proprio ristorante aperto al pubblico.

Al momento dell’intervento, effettuato all’ora di pranzo, una ventina di persone erano sedute ai tavoli e consumavano pasti senza risultare iscritte all’associazione. Nessuno degli avventori identificati era a conoscenza di restrizioni d’accesso, né il titolare o i due collaboratori presenti avevano richiesto l’esibizione della tessera associativa.

Constatata l’irregolarità, gli agenti hanno contestato al titolare la violazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione. La sanzione prevista va da un minimo di 2.500 a un massimo di 15.000 euro, ma può essere estinta con il pagamento di 5.000 euro. Gli atti sono stati trasmessi al sindaco del comune interessato, competente per l’accertamento della violazione.