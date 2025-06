Vicentino – Incendio all’esterno di un’abitazione: intervento rapido dei Vigili del fuoco evita il peggio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Malo (VI), 8 giugno 2025 – Alle 14.45 di oggi, i Vigili del fuoco del distaccamento di Schio sono intervenuti con tempestività in via Busati, a Malo, per spegnere un incendio divampato all’esterno di un’abitazione rurale.

Le squadre, arrivate sul posto con un’autopompa, un’autobotte e cinque operatori, sono riuscite a circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo si propagasse a un deposito adiacente alla casa.

L’intervento si è concluso alle 15.30. Nessuna persona è rimasta ferita. In corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio.