Vicentino – Finisce contro un suv in curva: motociclista di 17 anni ricoverato in terapia intensiva

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 giugno a Grumolo delle Abbadesse. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19.50 in via Rasega e ha coinvolto un motociclista di 17 anni e un suv.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della moto mentre affrontava una curva, scivolando sull’asfalto e finendo nella corsia opposta, dove si è scontrato frontalmente con il veicolo in arrivo.

A seguito dell’impatto il ragazzo è rimasto incastrato sotto il suv. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena sono intervenuti immediatamente, riuscendo a liberarlo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il 17enne è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.