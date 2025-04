Vicentino: due denunciati e due segnalati per droga

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

SCHIO (VI) – Controlli a tappeto nella serata di ieri da parte dei Carabinieri della Compagnia di Schio, impegnati in un servizio straordinario di prevenzione finalizzato al contrasto dei reati e alla sicurezza del territorio. Sono state impiegate sei pattuglie, con il supporto dell’unità cinofila antidroga Zico del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (PD), che hanno eseguito numerosi controlli, in particolare nel centro storico e nelle aree sensibili della città: piazza Almerico da Schio, area residenziale-commerciale “Le Fontane”, parco “La Valletta” e zona Stazione FS.

Durante il servizio, i militari hanno istituito anche diversi posti di controllo stradale con l’impiego dell’etilometro, per contrastare il fenomeno delle “stragi del sabato sera”. Il bilancio parla di due denunce e due segnalazioni amministrative: in via Capitano Sella, un giovane di nazionalità marocchina è stato fermato senza documenti e identificato tramite foto-segnalamento. Risultando irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato in stato di libertà per soggiorno illegale.

Due altri giovani, controllati rispettivamente a Schio e Santorso, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana: per loro è scattata la contestazione amministrativa come assuntori di stupefacenti, con relativo sequestro delle sostanze. Infine, un cinquantenne è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 2 g/l: è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e sarà ora soggetto ai provvedimenti della Prefettura di Vicenza.

I Carabinieri sottolineano che le misure adottate rientrano in un’azione di iniziativa volta a garantire la sicurezza dei cittadini e ricordano che, in base al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza degli indagati sarà eventualmente accertata solo con sentenza irrevocabile.