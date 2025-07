Vicentino – Cade su un macchinario in azienda: operaio ferito, trasportato in ospedale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sandrigo (VI), 4 luglio 2025 – Intervento dei Vigili del fuoco nella prima mattinata di oggi, intorno alle 7:00, in via Leonardo Da Vinci, per soccorrere un uomo rimasto ferito all’interno di un’azienda specializzata in carpenteria metallica, a seguito di una caduta su un macchinario.

La squadra, giunta dalla Centrale dei Vigili del fuoco di Vicenza, ha operato in coordinamento con il personale sanitario del SUEM 118, presente con ambulanza e automedica. L’infortunato, dopo essere stato immobilizzato con i presidi sanitari, è stato trasportato a terra in sicurezza e affidato alle cure dei sanitari, che ne hanno disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche i Carabinieri e il personale dello Spisal, per gli accertamenti relativi alla dinamica dell’incidente.