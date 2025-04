Vicentino – Bimba muore nel sonno al nido. Aperta inchiesta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La piccola Vittoria Dal Lago, di appena un anno, è deceduta martedì mattina all’interno di un nido in famiglia. Inutili i tentativi di rianimazione. Sequestrata la struttura, disposta l’autopsia.

La notizia è riportata nell’edizione odierna de ‘Il Giornale di Vicenza”. Una tragedia improvvisa e sconvolgente ha colpito la comunità di Dueville. Martedì 29 aprile, una bambina di appena un anno, Vittoria Dal Lago, residente a Montecchio Precalcino, è morta mentre si trovava al nido in famiglia “Da fiaba”, una realtà privata autorizzata con sede in via De Amicis.

Trovata morta da un’educatrice, è stato dato subito l’allarme al 118 ma ogni tentativo di rianimarla è stato inutile. Sul posto i carabinieri della tenenza di Dueville che hanno informato la Procura la quale ha disposto il sequestro dei locali dell’asilo e aperto un’inchiesta. Si valuta ora se disporre l’autopsia.