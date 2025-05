Vicentino – Bambino di 6 anni investito: trasportato in eliambulanza al San Bortolo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Paura a mezzogiorno in viale Generale Giardino, dove un bimbo di 6 anni è stato investito da un’auto all’altezza del civico 25. Il piccolo, che stava giocando in giardino dopo essere rientrato da scuola, avrebbe improvvisamente aperto il cancello di casa e sarebbe uscito in strada proprio mentre sopraggiungeva un SUV Mercedes.

L’autista, complice una curva che limita la visibilità, si è accorto del bambino solo all’ultimo momento e non è riuscito a evitare l’impatto. Nonostante l’urto, il bambino è sempre rimasto cosciente. I primi soccorsi sono arrivati dalla madre, dalla zia e da un vicino di casa, poi è intervenuto il personale del Suem di Bassano del Grappa.

Considerata la dinamica e per garantire massima tempestività, è stato attivato anche l’elisoccorso, che ha trasportato il piccolo all’ospedale San Bortolo di Vicenza per accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano critiche.

La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.