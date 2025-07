Vicentino – Auto precipita per 30 metri: recuperata donna ferita

Valdagno, auto precipita per 30 metri: donna salvata dai soccorsi. Incidente in via Cornetto: l’automobilista è rimasta cosciente. Mobilitati elicottero, vigili del fuoco e polizia locale

Grave incidente in via Cornetto a Valdagno nel primo pomeriggio di giovedì 10 luglio a Valdagno. Una donna, alla guida di un’auto, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitata in un burrone per circa 30 metri. Le cause dell’uscita di strada sono ancora in fase di accertamento.

Erano circa le 14.30 quando è scattato l’allarme. Sul posto sono accorsi un’automedica, l’elisoccorso e diverse squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di recupero si sono rivelate complesse: l’elicottero ha tentato un atterraggio per facilitare l’intervento, ma ha dovuto rinunciare per la presenza di cavi dell’alta tensione che impedivano di operare in sicurezza. Nonostante le difficoltà, il personale sanitario è riuscito a raggiungere la ferita, che è rimasta sempre cosciente durante l’intervento.

Determinante anche la presenza di due pattuglie della polizia locale del consorzio Valle Agno, che hanno gestito la viabilità e supportato le operazioni di soccorso, garantendo un accesso sicuro alla zona impervia. Grazie alla collaborazione tra medici, vigili del fuoco e forze dell’ordine, la donna è stata soccorsa in tempi rapidi e trasportata per le cure necessarie.