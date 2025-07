Vicentino – Auto ibrida a fuoco: danneggiata attività

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Intorno alle 16.25 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Camisano Vicentino, precisamente in via Pio La Torre, per spegnere l’incendio di un’autovettura ibrida. La prima squadra, arrivata da Vicenza con un’autopompa e sei operatori, ha trovato l’incendio già diffuso, con danni anche alla facciata esterna di un’attività adiacente. Grazie all’intervento tempestivo, i vigili del fuoco sono riusciti a estinguere le fiamme e a evacuare il fumo che aveva invaso il capannone attraverso le vetrate danneggiate dal calore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di routine. Le operazioni di soccorso sono state completate in circa un’ora e mezza.