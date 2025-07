Vicentino – Aggredisce 20enne con coltello: denunciato 30enne straniero

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Nella mattinata del 1° luglio, i Carabinieri della Stazione di Thiene hanno identificato e denunciato uno straniero di 30 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’uomo è ritenuto responsabile di un’aggressione avvenuta nelle prime ore del 28 giugno nei pressi di un locale in via San Giovanni Bosco a Thiene, dove, a seguito di un alterco per motivi futili, avrebbe ferito al volto con un coltello un giovane ventenne del posto.

La vittima ha presentato querela il 1° luglio e le lesioni riportate sono state lievi, confermate dal referto medico del pronto soccorso dell’Ospedale di Santorso.