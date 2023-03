Viale Risorgimento e viale Margherita, da lunedì al via i lavori di asfaltatura

Prenderanno il via lunedì 3 aprile, condizioni meteo permettendo, i lavori di asfaltatura in notturna di viale Risorgimento e viale Margherita.“Due assi stradali importanti per la circolazione cittadina che vengono riqualificati – spiegano il sindaco e l’assessore alle infrastrutture –. Per quanto riguarda viale Risorgimento, si tratta di un intervento propedeutico ai successivi lavori di sostituzione dei giunti della sottostante galleria ferroviaria”.Durante l’intervento, che sarà eseguito dalle 21 alle 6, in viale Margherita sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri mentre in viale Risorgimento saranno ridotte le corsie di marcia.I lavori si protrarranno fino al 15 aprile e vedranno anche il ripristino, in orario diurno, della segnaletica orizzontale.L’intervento sarà eseguito dall’impresa C9 Costruzioni S.r.l. di Bolzano (BZ).