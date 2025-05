Verona – Incendio nel celebre ristorante all’interno di una chiesa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Un violento incendio è divampato nella notte all’interno di un ristorante in via Santa Felicita (Santa Felicita ristorante), nel cuore del centro storico di Verona. Le fiamme si sono sprigionate attorno alle 2.30, quando il locale – ospitato in una ex chiesa – era chiuso al pubblico.

Le operazioni di spegnimento, ancora in corso, si sono rivelate particolarmente complesse per la posizione dell’edificio e la presenza di strutture lignee. Sul posto sono intervenuti 16 Vigili del fuoco con 5 mezzi, che hanno lavorato per domare le fiamme, raffreddare le strutture e scongiurare il rischio di propagazione dell’incendio agli edifici adiacenti.

In corso anche le attività di messa in sicurezza dello stabile e il recupero dei beni. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.