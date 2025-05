Venneto – In Vespa contro un muro: morti due turisti tedeschi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tragedia nel pomeriggio di venerdì 30 maggio 2025, sulle alture del Lago di Garda, nel territorio di Torri del Benaco (Verona). Una coppia di turisti tedeschi ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre viaggiava in Vespa lungo la strada che collega il centro di Torri ad Albisano.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente dello scooter ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro un muro a bordo carreggiata. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo ai due passeggeri, marito e moglie.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della coppia. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.