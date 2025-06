Venezia, lancia un’àncora contro un mezzo pubblico in Laguna: denunciato 29enne veneziano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Danneggiato un motoscafo Alilaguna, interrotto il servizio passeggeri

VENEZIA – Un gesto folle e pericoloso ha interrotto un regolare servizio di trasporto pubblico in Laguna. Domenica 15 giugno, attorno alle ore 19.00, un giovane veneziano di 29 anni ha scagliato l’àncora del proprio barchino contro un motoscafo della società Alilaguna, rompendo uno degli oblò e costringendo il comandante del mezzo a interrompere la corsa per far scendere i passeggeri.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione del personale Alilaguna all’imbarcadero delle Fondamente Nove, l’aggressione sarebbe scaturita da una lite per questioni di precedenza in acqua. L’uomo, convinto di aver subito un’infrazione dal motoscafo passeggeri che gli avrebbe “tagliato la strada” provocando un’onda fastidiosa, non si è limitato a protestare verbalmente. Ha inseguito l’imbarcazione, l’ha affiancata e, in un gesto di ritorsione, ha lanciato l’àncora distruggendo il vetro laterale.

L’incidente è avvenuto nei pressi di baia del Re. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni materiali sono stati rilevanti e l’episodio ha causato l’interruzione del servizio pubblico.

Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza della zona, i militari dell’Arma sono riusciti a identificare il presunto responsabile, che è stato denunciato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza della navigazione in Laguna e sui crescenti episodi di tensione tra conducenti privati e mezzi pubblici, spesso legati a manovre considerate scorrette o pericolose.