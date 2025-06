Venezia, albero crolla in Piazzale Roma: 10 feriti, due in gravi condizioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Venezia, 2 giugno 2025

Attimi di paura nel pomeriggio a Venezia, dove un grosso albero è improvvisamente crollato in Piazzale Roma, una delle principali aree di snodo cittadino, travolgendo diversi passanti. Il bilancio provvisorio è di dieci feriti, due dei quali in condizioni gravi.

L’allarme è scattato attorno alle 15, con l’immediato intervento dei Vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Dorsoduro e da Mestre. Sul posto sono state inviate tre Autopompe Lagunari (APL), un’autopompa tradizionale e un’autogru. I soccorritori hanno operato per liberare alcune persone rimaste intrappolate sotto le fronde e i rami dell’albero sradicato.

I feriti sono stati stabilizzati dal personale del Suem 118 e poi trasferiti in ambulanza agli ospedali dell’Angelo di Mestre e di Venezia per ulteriori accertamenti e cure.

Una volta ultimati i soccorsi, le squadre dei Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, che è stata posta sotto sequestro dalla Polizia locale. Sul posto anche gli agenti della Polizia scientifica, che hanno avviato le indagini per accertare le cause del cedimento, probabilmente dovuto alle forti raffiche di vento che nelle ultime ore hanno interessato la città.

Piazzale Roma è rimasta parzialmente interdetta al traffico pedonale e dei mezzi pubblici durante le operazioni di soccorso e bonifica.