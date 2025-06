Veneto – Turisti cialtroni distruggono opera d’arte tempestata di Swarovski (video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una foto ricordo è costata cara – dai 10 ai 18 mila euro – a due turisti, di cui non si conoscono identità né nazionalità, che hanno distrutto un’opera dell’artista contemporaneo Nicola Bolla alla Casa Museo Palazzo Maffei di Verona. Il fatto è avvenuto qualche tempo fa, ma la notizia è stata resa pubblica solo il 12 giugno, a restauro completato.

Le immagini delle videocamere di sorveglianza parlano chiaro: uno dei visitatori si è avvicinato a una sedia realizzata in cristalli Swarovski, ispirata a Van Gogh, ha tentato di sedersi per scattare una foto e l’ha mandata in frantumi.

«È l’incubo per eccellenza di ogni museo», ha commentato Vanessa Carlon, direttrice della Casa Museo, che ha scelto di trasformare l’incidente in un momento di riflessione collettiva, lanciando un messaggio di educazione e rispetto per l’arte.

Il post pubblicato su Instagram dal museo ha reso virale la vicenda e acceso il dibattito: turisti sì, ma con coscienza e cura.