Veneto – Truffano anziana e poi speronano auto dei carabinieri: arrestati due napoletani

Due uomini provenienti da Napoli sono stati arrestati dalla polizia di Verona nella tarda mattinata di giovedì 30 gennaio a Peschiera del Garda. I due malviventi, attraverso una serie di raggiri, sono riusciti a mettere a segno una truffa aggravata ai danni di un’anziana di 80 anni.

Spacciandosi per carabinieri, i truffatori hanno contattato telefonicamente la vittima, facendole credere che il figlio fosse coinvolto in un grave incidente stradale con diversi feriti. Con la scusa di dover coprire le spese legali ed evitare una condanna a quattro anni di carcere, i due hanno convinto la donna a consegnare loro quasi 20mila euro in contanti o, in alternativa, tutti i beni preziosi in suo possesso.

Spaventata e preoccupata per il figlio, la donna ha accettato di consegnare i suoi monili d’oro. I truffatori si sono quindi presentati sotto la sua abitazione, rimanendo in auto, e hanno atteso che l’anziana uscisse per consegnare loro il bottino.

Grazie alla prontezza della vittima, che poco dopo ha realizzato l’inganno e ha avvisato le forze dell’ordine, gli agenti della polizia di Verona sono riusciti a intercettare e arrestare i due uomini, che ora dovranno rispondere dell’accusa di truffa aggravata.