Veneto – Truffa un’anziana clonando la voce della figlia con l’intelligenza artificiale: denunciato campano

Un campano di 53 anni è stato denunciato dopo aver truffato un’anziana di 84 anni, Luciana Gaiotto, di Treviso, utilizzando una tecnologia avanzata. La truffa, nota come “finto incidente”, si è basata sull’uso dell’intelligenza artificiale per clonare la voce della figlia della vittima. La madre, convinta di sentire la propria figlia in difficoltà, ha consegnato 30.000 euro in contante, oltre a gioielli di valore. L’uomo aveva già raggirato in passato un’anziana di Zero Branco.

La truffa si è svolta quando la figlia dell’anziana, dopo aver ricevuto una telefonata da un individuo che imitava la sua voce, ha chiesto aiuto dicendo che il marito aveva avuto un incidente. In realtà, la voce che Luciana ha sentito era un audio riprodotto tramite tecnologia di clonazione vocale, in grado di replicare fedelmente il timbro e il tono della sua figlia. Tale tecnologia, che sfrutta l’intelligenza artificiale, è ormai accessibile tramite app sul mercato e può essere utilizzata dai truffatori per creare cloni vocali anche con pochi secondi di registrazione.

La truffa è stava sventata grazie alla prontezza di Luciana Gaiotto, che, accorgendosi del raggiro, è riuscita a contattare l’altra figlia e a denunciare il fatto. I carabinieri, dopo aver identificato l’uomo attraverso le telecamere di videosorveglianza, hanno rintracciato la sua base a Mira, nel Veneziano, dove sono stati sequestrati circa 40.000 euro in contante e gioielli.

Fortunatamente, Luciana ha potuto fermare il truffatore prima che riuscisse a fuggire con l’ingente somma di denaro.