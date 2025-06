Veneto, trovata morta escursionista dispersa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Cesiomaggiore (BL), 9 giugno 2025 – È stata ritrovata senza vita E.Z., 57 anni di Feltre, l’escursionista di cui non si avevano più notizie dalla giornata di ieri. La donna, partita in mattinata da Cesiomaggiore con l’intento di raggiungere il Bivacco Casera Bosc dei Boi lungo il Sentiero Corrado De Bastiani, non era rientrata a casa e non rispondeva più al telefono. A dare l’allarme, verso le 20.30 di domenica, erano stati i familiari.

Subito attivato, il Soccorso alpino di Feltre ha avviato le ricerche con il supporto dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha trasportato in quota sei tecnici in due rotazioni. I soccorritori si sono divisi in due squadre e hanno iniziato la perlustrazione partendo da direzioni opposte rispetto al bivacco. Altri otto operatori si sono avvicinati con mezzi fuoristrada, per poi proseguire a piedi, mentre due sono rimasti al campo base per il coordinamento.

Alle 22.40 circa uno dei gruppi ha individuato un bastoncino da trekking a terra in un tratto esposto dell’itinerario, sopra la Chiesetta di Sant’Agapito. Poco dopo, sulla verticale del sentiero, sono stati trovati altri oggetti personali. A circa cento metri più in basso, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna, presumibilmente precipitata in seguito a una scivolata.

Avvisati i Carabinieri, e ricevuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione della salma, i tecnici del Soccorso alpino hanno provveduto a imbarellare il corpo e a sollevarlo fino al sentiero con una manovra di contrappeso. Da lì, il trasporto è proseguito fino ai mezzi. Le operazioni si sono concluse intorno all’1.30 di notte.