Veneto – Troppe pause caffè e cittadini in coda: il sindaco toglie le macchinette

Troppe lamentele per le code agli sportelli comunali e il sindaco ha scelto una soluzione drastica: via dagli uffici le macchinette del caffè e i distributori automatici di bevande.

La decisione arriva dal primo cittadino Stefano Soldan, che ha ordinato la rimozione di tutti e tre i distributori automatici presenti nei locali del Comune. Il motivo? Le ripetute segnalazioni dei cittadini sui ritardi nell’erogazione dei servizi, causati – a detta di molti – da pause prolungate del personale.

“Nonostante le precedenti raccomandazioni, il problema è stato sistematicamente disatteso”, spiega Soldan, che ha deciso di intervenire per evitare di dover adottare provvedimenti ad personam.

“I distributori non sono più fruibili per tutti i 56 dipendenti per colpa di pochi soggetti abituati a protrarre le pause oltre il lecito” – sottolinea il sindaco. Tuttavia, precisa che la misura non lede i diritti contrattuali, poiché ogni lavoratore può comunque usufruire delle pause previste.

“A Pieve di Soligo i bar non mancano: è sufficiente timbrare il cartellino per uscire, oppure portarsi un thermos da casa e rispettare i tempi stabiliti dal contratto collettivo”, conclude Soldan.

La scelta sta già facendo discutere: tra chi la considera un atto necessario per migliorare l’efficienza degli uffici e chi, invece, la vede come una punizione collettiva per colpa di pochi.