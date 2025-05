Veneto – Triplo intervento in montagna: 15enne bloccato in un torrente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Belluno, 25 maggio 2025 – Due operazioni di soccorso sono state effettuate ieri in montagna nella provincia di Belluno, coinvolgendo il Soccorso alpino e l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

Nella prima operazione, attorno alle 18:00, l’elicottero del Suem è intervenuto per un escursionista canadese di 19 anni in difficoltà nella zona della Tofana di Mezzo. Il giovane era rimasto bloccato in un ripido canale di ghiaia ed erba dopo essere scivolato. Fortunatamente, è stato individuato e recuperato in sicurezza grazie al tempestivo intervento dell’equipaggio.

Nel secondo intervento, avvenuto nel pomeriggio, una squadra del Soccorso alpino della Val Pettorina è intervenuta nei pressi del Rifugio Falier per soccorrere un’escursionista di 28 anni proveniente da Gioiosa Marina (ME). La donna aveva avuto dolorosi crampi alle gambe durante la discesa dal Bivacco dal Bianco, necessitando di assistenza sanitaria.

Agordo (BL), 25 maggio 2025 – Intorno alle 13:10, un altro intervento di soccorso è stato attivato per un ragazzo di 15 anni bloccato nel torrente Cordevole. L’elicottero del Suem è riuscito a individuarlo e recuperarlo in sicurezza, trasportandolo poi all’ospedale di Agordo per accertamenti precauzionali. Il giovane era rimasto isolato su un masso circondato dall’acqua, dopo aver avuto difficoltà a attraversare il greto del torrente con un amico.

Entrambi gli interventi hanno visto la collaborazione efficace tra le autorità locali, il Soccorso alpino e il personale sanitario, garantendo il recupero sicuro degli escursionisti in difficoltà.

TORRE GABRISA, DUE ALPINISTI CON LE CORDE INCASTRATE NELLA ROCCIA

Posina (VI), 25 – 05 – 25

Durante la calata di rientro, dopo aver scalato la via Binotto – Dalle Carbonare sulla Torre Gabrisa in Valle di Sorapache, le corde di due alpinisti si sono incastrate nella roccia e loro sono rimasti bloccati a metà parete. Scattato l’allarme verso le 16.30, una decina di tecnici del Soccorso alpino di Arsiero si sono preparati a un eventuale recupero dal basso, mentre veniva attivato l’elicottero di Treviso emergenza. Dopo aver lasciato al campo base l’equipe medica e avere imbarcato un soccorritore per guidare velocemente l’equipaggio sul punto, l’elicottero si è portato sulla verticale al punto dove si trovavano i rocciatori e ha verricellato il tecnico di elisoccorso. Gli scalatori, un 58enne di Travagliato (BS) e un 61enne di Mantova, che stavano bene, sono stati issati a bordo con due verricelli di 70 metri e portati a valle.