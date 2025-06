Veneto – Tragico scontro moto-furgone: muoiono due fidanzati turisti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita a due fidanzati, una coppia di turisti stranieri di 42 e 44 anni, lungo la Gardesana Orientale, in località Cassone, nel Comune di Malcesine, all’altezza del campeggio Panorama.

La tragedia è avvenuta poco prima della mezzanotte tra domenica e lunedì, al confine tra Brenzone sul Garda e Malcesine. I due viaggiavano in moto quando, per cause in corso di accertamento, il loro mezzo si è scontrato violentemente con un furgone.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del Suem 118 con automedica, ambulanze ed elicottero, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della stazione di Malcesine, supportati dal radiomobile di Caprino Veronese. Purtroppo per i due motociclisti non c’è stato nulla da fare: entrambi sono deceduti sul colpo.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.