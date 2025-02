Veneto – Tragico incidente: giovane ragazzo vicentino muore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte tra l’8 e il 9 febbraio a Veggiano, lungo via Pedagni. A perdere la vita è stato Federico Costa, 21 anni, residente a Montegalda, in provincia di Vicenza.

Il giovane era alla guida di una Fiat 600 quando, intorno a mezzanotte e mezza, ha perso il controllo dell’auto in prossimità di una curva. Secondo la ricostruzione della polizia stradale di Piove di Sacco, il veicolo ha sbandato sull’asfalto bagnato dalla pioggia, finendo fuori strada. L’auto ha prima colpito una recinzione, per poi terminare la sua corsa in un fossato adiacente alla carreggiata.

I soccorritori del Suem 118 sono giunti rapidamente sul posto, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Federico Costa è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Presenti sul luogo anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.

Le prime ipotesi sulle cause del sinistro includono una possibile velocità eccessiva, oltre a una manovra azzardata. Il maltempo potrebbe aver giocato un ruolo determinante nella perdita di aderenza del veicolo.

Ancora una volta, un giovane perde la vita sulle strade della provincia di Padova, lasciando nel dolore familiari e amici.