Veneto – Tragedia: muore operaio travolto da una vasca di cemento

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di venerdì 27 giugno alla Ceda, azienda di prodotti per l’edilizia con sede a Mareno di Piave, in provincia di Treviso. A perdere la vita è stato Sankinder Singh, operaio di origine indiana di 60 anni, residente a Santa Lucia di Piave.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando la pulizia di una vasca contenente sostanze cementizie quando, per cause ancora da accertare, è stato improvvisamente travolto e schiacciato dalla stessa. L’impatto non gli ha lasciato scampo: il decesso è avvenuto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, il personale del Suem 118 e i tecnici dello Spisal, che ora stanno conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro.