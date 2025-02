Veneto – Tenta di uccidere il marito a colpi di forbici, arrestata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una violenta lite tra coniugi è finita nel sangue ieri, 13 febbraio, a Belluno, culminando con un tentato omicidio. Una donna di 45 anni, residente nella frazione di Sopracroda, è stata arrestata con l’accusa di aver ferito gravemente il marito durante un acceso diverbio. Secondo le prime ricostruzioni, la lite, che sembra essere l’ennesima di una lunga serie, ha preso una drammatica piega quando la donna ha aggredito l’uomo con delle forbici.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30, quando le urla della coppia hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e due pattuglie della polizia. L’uomo, nonostante la gravità della situazione, non è in pericolo di vita e ha riportato una prognosi di 20 giorni. È stato trasportato d’urgenza in ospedale per le cure del caso.

La donna, in evidente stato confusionale, è stata arrestata e portata in Questura per l’interrogatorio. Durante il colloquio, ha accusato un malore, ma successivamente è stata trasferita nel carcere della Giudecca in attesa di ulteriori sviluppi. Le indagini sono ancora in corso, e la polizia ha sequestrato le forbici utilizzate nell’aggressione.

L’episodio ha sconvolto la tranquilla comunità di Sopracroda, dove la notizia si è rapidamente diffusa, lasciando tutti sotto shock per la gravità dell’accaduto.