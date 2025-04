Veneto – Tamponamento tra camion: un ferito

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle ore 11:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti a in via Strà a Colognola ai Colli, per un tamponamento tra mezzi pesanti. Il conducente del mezzo che seguiva è rimasto incastrato nella cabina, impossibilitato ad uscire. I pompieri sono intervenuti con due squadre, dalla sede centrale e da Caldiero. Vigili del fuoco e Suem118 hanno lavorato con grande sinergia, aprendo spazi tra le lamiere e consentendo l’accesso ai sanitari. L’autista è stato estratto in sicurezza, stabilizzato e trasferito con elisoccorso all’ospedale di borgo Trento a Verona.