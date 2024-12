VENETO – Stato di attenzione per forte vento su parte della regione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Le previsioni meteo in Veneto prevedono fino alle prime ore di mercoledì 25 venti settentrionali spesso forti sulle zone montane in quota, a tratti anche nelle valli e sulle zone pedemontane (specie centro occidentali) per raffiche di Foehn.

Alla luce di tali previsioni il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato per vento forte la fase operativa di attenzione su zone montane e pedemontane, da riconfigurare, a livello locale, in pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento

L’avviso è valido dalle 14 di oggi alle ore 6.00 del 25 dicembre 2024.