Veneto, sostanza tossica fuoriesce da impianto di refrigerazione. Evacuata parte di zona industriale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

VENETO – Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di venerdì 30 maggio a seguito della fuoriuscita di una sostanza tossica da un impianto di refrigerazione all’interno di un’azienda di lavorazione carni in via dell’Industria. L’episodio si è verificato intorno alle 8 e non ha coinvolto persone.

Sul posto sono intervenute squadre da Mira, Mirano, Mestre e il nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), che hanno chiuso le valvole dell’impianto e messo in sicurezza l’intera struttura in collaborazione con i tecnici della manutenzione. Un’area della zona industriale è stata evacuata per sicurezza.

Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. L’intervento si è concluso alle 13.30.