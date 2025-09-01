Veneto – Sgomberata palazzina occupata: denunciati 7 nordafricani e un italiano, accertati casi di scabbia

Padova, 29 agosto 2025 – Blitz della Polizia di Stato alle prime luci dell’alba in via Sarpi, nella zona dello scalo ferroviario. Gli agenti della sezione Volanti hanno sgomberato una palazzina a tre piani, occupata abusivamente da otto persone, sette stranieri e un italiano, rinvenendo all’interno condizioni igienico-sanitarie gravissime.

Già nei giorni precedenti i poliziotti avevano notato che la porta d’ingresso, chiusa con travi di legno dai proprietari dello stabile (una ditta padovana), era stata forzata. All’interno sono stati trovati giacigli di fortuna, indumenti sparsi, avanzi di cibo, bottiglie di urina, escrementi e rifiuti di ogni genere. Una situazione di degrado che ha reso evidente l’occupazione in corso da tempo.

I fermati – sette nordafricani (sei irregolari) e un italiano – erano privi di documenti e sono stati portati in Questura per l’identificazione. La proprietà, contattata immediatamente, ha presentato denuncia per occupazione aggravata e ha provveduto a ripristinare la chiusura dell’edificio. Tutti gli occupanti sono stati denunciati in concorso per invasione di edifici e terreni ai sensi del Decreto Sicurezza.

Le posizioni degli occupanti

Dagli accertamenti Afis sono emersi precedenti penali e situazioni di irregolarità consolidate:

un 50enne marocchino irregolare in Italia dal 1998, già più volte detenuto per droga, armi, resistenza e furto;

un 33enne marocchino irregolare, entrato nel 2007, con numerosi precedenti per rapina, droga e porto abusivo di oggetti atti a offendere, già destinatario di ordine di espulsione rimasto inottemperato;

due fratelli marocchini di 28 e 45 anni, entrambi clandestini, con precedenti per spaccio;

un 52enne marocchino irregolare, segnalato in Italia dal 2022;

un 40enne algerino già controllato a Padova pochi giorni fa e colpito da ordine di espulsione;

un 33enne egiziano, entrato irregolarmente nel 2023, con richiesta di protezione internazionale tuttora in esame e ora a rischio revoca del permesso;

un cittadino italiano, originario della provincia di Padova, con precedenti per porto abusivo di oggetti atti a offendere e già destinatario di foglio di via, che verrà denunciato per la violazione del provvedimento.

Scabbia tra gli irregolari e provvedimenti

Il questore Marco Odorisio ha disposto il trasferimento al Cpr di Gradisca d’Isonzo per il 40enne algerino e il 50enne marocchino. Per il richiedente asilo egiziano è stato avviato l’iter di revoca del permesso di soggiorno.

Gli altri stranieri, risultati affetti da scabbia, non sono stati collocati nei centri di permanenza per motivi sanitari. Sono stati segnalati per immigrazione clandestina e violazione di precedenti ordini di espulsione, e muniti di un nuovo ordine del questore a lasciare l’Italia entro 7 giorni.