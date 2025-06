Veneto – Sequestro storico di prodotti per alimenti non sicuri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Oltre 7,5 milioni di prodotti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Padova nell’ambito di un’operazione condotta dalla Sezione Operativa Pronto Impiego del Gruppo provinciale, in collaborazione con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) dell’ULSS 6 Euganea.

L’attività ha preso avvio da un’analisi mirata degli esercizi operanti nella zona industriale del capoluogo, che ha permesso di individuare un’impresa attiva nel commercio all’ingrosso di prodotti MOCA completamente irregolari, in quanto privi dei requisiti di tracciabilità e conservati in un locale mai censito dalle autorità sanitarie competenti.

I controlli eseguiti hanno portato alla scoperta, all’interno di un capannone, di milioni di oggetti – come contenitori, recipienti e imballaggi – privi delle istruzioni per un utilizzo sicuro e delle certificazioni necessarie per risalire alle materie prime utilizzate. Inoltre, l’impresa non aveva effettuato la comunicazione obbligatoria alla competente autorità sanitaria.

Il titolare della ditta individuale è stato segnalato al Comune di Padova, mentre tutta la merce rinvenuta è stata posta sotto sequestro per essere ritirata dal mercato.

L’acronimo MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) identifica tutti quei materiali – dai contenitori agli imballaggi fino ai macchinari – che possono entrare in contatto diretto con il cibo durante tutte le fasi della filiera alimentare. La normativa vigente, sia nazionale che europea, impone standard rigorosi per garantirne la sicurezza e tutelare la salute dei consumatori.